San Diego FC hace oficial la contratación de Hirving Lozano

La Major League Soccer (MLS) sumó una nueva estrella a sus filas con la contratación oficial de Hirving “Chucky” Lozano por el San Diego FC.

Este jueves, una de las nuevas franquicias del fútbol estadounidense anunció con orgullo su nuevo fichaje a través de sus redes sociales.

Lozano, quien había regresado al PSV Eindhoven para una segunda etapa, estaba enfrentando dificultades para acumular minutos en la Eredivisie.

El “Chucky” Lozano ahora tendrá la oportunidad de mostrar sus cualidades en la MLS, una liga que continúa creciendo y atrayendo a jugadores de renombre internacional.

Los aficionados de San Diego FC y de la MLS en general esperan ver a Lozano en acción en esta nueva etapa de su carrera.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙖 𝙎𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤, 𝘾𝙝𝙪𝙘𝙠𝙮.

San Diego FC has signed Hirving “Chucky” Lozano to a four-year contract.

The 28-year-old Mexican International star will make his debut for the Club in February 2025.

— San Diego FC (@sandiegofc) June 6, 2024