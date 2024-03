Se debe preparar a los atletas para su retiro: entrenador

El entrenador de Karate de Baja California Sur, Jesús Martínez, dio su opinión respecto la situación del ex halterofilista sudcaliforniano Raúl Manríquez Collins, quien manifestara en sus redes sociales que no tiene apoyo alguno.

Cabe señalar que el exatleta sudcaliforniano ganó más de 200 medallas en eventos Nacionales e Internacionales y tal y como lo expuso a los internautas, ahora solo vive de vender arroz con leche y no tiene trabajo por inconsistencia en su seguro social.

Martínez aseguró que basado en su experiencia hay muchos factores a los cuales se les puede atribuir este caso en particular, pero el más importante es que no se les prepará a los atletas para cuando terminan su etapa deportiva.

“Se necesitan medidas a corto y largo plazo. A corto plazo, se debería brindar apoyo inmediato a Manríquez Collins, ya sea a través de una beca, un empleo o cualquier otra forma de asistencia. A largo plazo, se debe invertir en el desarrollo del deporte a nivel estatal, desde las bases hasta el alto rendimiento. También es importante crear programas de apoyo para el reintegro de los atletas a la vida laboral después de su retiro”.

El entrenador argumentó que lo que sucede con Manríquez es algo lamentable, ya que en su momento fue una figura por Baja California Sur y México y que se le olvide de esta forma es penoso.

“Es una situación lamentable. Raúl es un joven talentoso que ha dedicado su vida al deporte, representando a México con orgullo y obteniendo importantes logros. Es triste que ahora, después de su lesión, se encuentre en una situación tan difícil donde se le tenga en el olvido”.

Finalmente, así como otros ex deportistas a nivel nacional e internacional como Teresa Ixchel Alonso García coincidieron en que a los atletas nunca se les prepara para afrontar estas situaciones.

“Posiblemente, se deba a una combinación de factores. La falta de inversión en el deporte a nivel nacional es un problema conocido. Además, las autoridades deportivas no siempre dan el seguimiento adecuado a los atletas después de su retiro”.

El pasado 12 de marzo el ex deportista expresó en sus redes sociales que luego de una lesión se tuvo que retirar del deporte y no pudo continuar con su carrera deportiva, por lo que no ha tenido un sustento económico y en fechas recientes vende arroz con leche.

