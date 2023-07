En los próximos días se determinará el fideicomiso necesario para el transporte público en La Paz

En su última sesión extraordinaria, el Congreso del Estado bajó del orden del día la revisión del dictamen para la aprobación de un fideicomiso necesario para que el Ayuntamiento de La Paz diera inicio al Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros.

Al respecto, la alcaldesa Milena Quiroga comentó que ahora será dentro de máximo 15 días cuando el Congreso continúe analizando el tema en cuestión, y se dialogará cuando nuevamente se considere dentro del orden del día:

También señaló, que puede haber intereses internos entre los concesionarios, por lo cual no han estado de acuerdo con esta propuesta, que como Ayuntamiento, realizan. Asimismo, señaló que existe el manejo de información distorsionada en cuanto al proyecto:

“La mentira no es buena, desinformar no es bueno. Y la verdad es que hay muchas cosas que son falsas, y la privatización es un tema completamente que no tiene razón de ser, pero bueno, sabemos que a lo mejor hay negocios. A lo mejor hay corrupción ahí que hay quienes se están viendo beneficiados; como esto va a venir a abrir, a transparentar y darle oportunidad verdaderamente a los concesionarios, hay intereses, pero no se vale que estén mintiéndole a la gente”.