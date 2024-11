Se forma tormenta tropical “Sara” en el Atlántico; así afectará a México

Una nueva tormenta tropical se ha formado este jueves 14 de noviembre en el Atlántico y lleva por nombre “Sara”, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

Según detallaron, dicho ciclón, el 18 de la temporada de huracanes en el Atlántico, se ubica en el occidente del Mar Caribe, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

“Sara” avanza lentamente hacia el noreste de Honduras, donde el Centro de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, que podrían ser catastróficos y mortales en algunas zonas.

La tormenta representa un alto riesgo para Centroamérica, y las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones debido a la intensidad de las lluvias.

Tropical Storm #Sara Advisory 4A: Depression Strengthens Into Tropical Storm Sara. Life-Threatening and Potentially Catastrophic Flash Flooding And Mudslides Expected in Honduras Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 14, 2024