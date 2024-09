Se forma la tormenta tropical Francine en el Golfo de México

El ciclón tropical Seis evolucionó la mañana de este lunes y se ha convertido en la tormenta tropical Francine mientras se desplaza por las aguas del Golfo de México.

Debido a su trayectoria, las autoridades meteorológicas estadounidenses emitieron una alerta por marejadas ciclónicas y posibles impactos en la costa de Luisiana.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), se espera que la tormenta permanezca frente a la costa norte del Golfo de México hasta el martes.

El miércoles, Francine podría acercarse a la costa de Luisiana y la zona del Alto Texas, donde podría intensificarse y generar condiciones adversas.

Tropical Storm #Francine Advisory 4: Disturbance Becomes Tropical Storm Francine. Expected to Intensify With Storm Surge and Hurricane Watches Issued For the Louisiana Coast. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2024