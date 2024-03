¡El Médano a tope! Semana Santa inunda Los Cabos de sol, arena y fiesta

La playa “El Médano” está lista para recibir a cientos de turistas que buscan disfrutar de sus servicios y bellezas naturales, siendo uno de los balnearios públicos más importantes de México.

Durante esta Semana Santa, la zona de hoteles, restaurantes y bares en esta playa reporta lleno total. CPS Noticias y Tribuna de México realizaron un recorrido para conocer la opinión de los visitantes sobre el servicio que reciben. Entre ellos, el señor Fidel Cisneros, originario de Tijuana, Baja California, compartió que le gusta visitar Los Cabos debido a su cercanía con su ciudad y el excelente clima que ofrece el destino prácticamente todo el año.

“Nada más para aprovechar el clima de Los Cabos, aquí está muy agradable el clima. Ahorita nosotros en Tijuana tenemos mucho frío, la verdad estoy muy agusto y no me había tocado estar en “El Médano”, ya es la tercera vez que vengo acá. La verdad me gusta venir porque me quedan cerca de dos horas de vuelo”.