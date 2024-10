Senadoras sudcalifornianas se confrontan en tribuna por situación de seguridad en BCS

Ante los problemas de inseguridad en varias regiones del país, el Gobierno Federal presentó su Estrategia Nacional de Seguridad, sorprendentemente excluyendo a Baja California Sur. En respuesta, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Zatarain, presentó el jueves 10 de octubre un posicionamiento en la tribuna, haciendo un llamado a la federación a no ignorar al estado. Señaló que en los últimos meses se han registrado índices delictivos de alto impacto que comienzan a generar preocupación entre los ciudadanos sudcalifornianos.

“Más que nada hice una alarma, una alerta y un llamado al gobierno federal porque acaba de presentar el lunes pasado la estrategia nacional y no mencionó a Baja California Sur. Tal parece que solo están enfocados en los estados donde el problema de inseguridad está desbordada; dónde ya es un verdadero caos y una crisis. La inseguridad se ha manifestado en los últimos meses; acaban de asesinar a dos policías estatales en Comondú. No es común y no podemos normalizar; los pescadores de esta zona son extorsionados por la delincuencia organizada”.