Sepada advierte a ejidatarios sobre temporada de frente frío

Debido a la temporada de frentes fríos que inició en septiembre y concluirá en mayo del 2024, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA) exhortó a la comunidad agrícola a tomar medidas de prevención, para evitar que sus cultivos se dañen.

Los sitios más afectados suelen ser el Valle de Vizcaíno, Heroica Mulegé, Guerrero Negro y Ciudad Constitución, así como la zona norte del municipio de Comondú, los poblados de Villa Hidalgo, Santo Domingo, La Poza y Pancho Villa, que el año pasado alcanzaron temperaturas de bajo cero grados centígrados. Los cultivos más vulnerables a las bajas temperaturas corresponden al garbanzo, las hortalizas y el maíz.

En el caso del maíz, por ejemplo, el titular de la SEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán, señaló que:

Si una parcela de maíz se encuentra en proceso de floración y se presenta un frente frío, la flor inmediatamente se seca y no existe ninguna posibilidad de se produzcan mazorcas; la planta de hortaliza es sensible, se seca y no se repone”.