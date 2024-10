Separan de su cargo al director del Sistema Penitenciario de BCS

Este martes circularon versiones del presunto atrincheramiento de Javier Gil Beltrán Flores al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, debido a que se habría negado a dejar su cargo como director general del Sistema Penitenciario de Baja California Sur.

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que habían iniciado los trámites legales correspondientes para nombrar a un nuevo director.

Luego de que la noticia del presunto atrincheramiento comenzara a circular en redes sociales, Beltrán Flores comentó que, por el contrario, no le permitían salir de las instalaciones.

Asimismo, salió a la luz en un video en el que el exdirector discute con otra persona y le pide que deje ingresar a su esposa.

En la misma grabación, Beltrán Flores acusa que se han ingresado sustancias ilícitas al CERESO de San José del Cabo.

“No soy un delincuente para que me tenga aquí gente armada como si fuera un delincuente. El único delito que he cometido es que no quise firmar una renuncia. ¿Por qué no la voy a firmar? Porque no estoy de acuerdo con varias cosas que se hicieron en San José. Cosas que usted hizo, señor. Usted metió droga a San José. Metió cristal a San José. Eso sí es un delito”, acusó en el video.