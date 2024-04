(VIDEO) Familiares de internos protestan por falta de acceso al CERESO San José del Cabo

Un grupo de mujeres acompañadas de sus hijos se manifestaron el domingo 28 de abril a las afueras del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San José del Cabo para dar a conocer su preocupación, por lo que consideran una presunta violación de los derechos de los internos de la penitenciaría, así como de los menores de edad que esperaban visitar a sus familiares detenidos.

Según una denuncia ciudadana respaldada por un video, un incidente tuvo lugar el domingo 28 de abril cuando un grupo de familiares que acompañaban a menores de edad afirma haber sido impedido de ingresar al penal, supuestamente por órdenes provenientes de la ciudad de La Paz. Ante esta situación, exigieron un comunicado oficial emitido por el director de la penitenciaría para esclarecer las razones detrás de esta decisión.

“Por mi parte, no sé si se puedan comunicar, ocupo que el director me ponga una hoja y que diga por qué no nos está dejando pasar, el motivo, la orden de quién viene, porque ese papel lo voy a llevar con el capitán porque nomás la trae con el módulo ocho. Todas son iguales, no sé por qué los tiene ahí”, expresó una familiar de interno del CERESO San José del Cabo.