Shakira estrena Acróstico: Una canción dedicada a sus hijos

Shakira nos sorprendió este 11 de mayo con el estreno de su nueva canción titulada “Acróstico”, la cual está dedicada a sus hijos Milán y Sasha. En el video musical, se puede apreciar la figura de un ave rosa que presencia el nacimiento de sus polluelos, simbolizando el amor maternal.

En esta emotiva canción, Shakira expresa su amor incondicional hacia sus hijos y los valores que ellos le han enseñado. Con una letra sincera y emotiva, expresa su deseo de estar siempre presente en sus vidas y de brindarles felicidad. Asimismo, explica que la sonrisa de sus hijos se convierte en su debilidad, asegurando que estará allí para ellos en todo momento.

A pesar de las dificultades, la cantante describe que encuentra el consuelo en el amor y la alegría que sus hijos le brindan. Además, en su mensaje nos insta a enfrentar los problemas de frente y buscar soluciones, recordándonos que reírle a la vida es una forma de sanar nuestras heridas y superar los obstáculos que se presenten en nuestro camino.

La colombiana también muestra que, el amor y la felicidad que encontramos en nuestras relaciones más cercanas pueden ser un poderoso motor para seguir adelante.

Es así que sin importar los escándalos y la polémica que la han rodeado en los últimos meses, así como las críticas que ha recibido por dedicarle canciones a su expareja Gerard Piqué al colaborar con Karol G y Bizarrap, la cantante deja en claro que lo más importante en su vida son sus hijos.

La letra

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy”.