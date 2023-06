Shakira abre su corazón y revela por primera vez cómo fue que se enteró de que le eran infiel

En una entrevista con People, Shakira se sinceró con el público al compartir algunos de los momentos más desafiantes de su vida tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, resaltando el papel fundamental que su familia desempeñó en su resiliencia.

Entre los momentos emotivos que reveló la cantante, destacan los problemas de salud de su padre, William Mebarak, así como su lucha por reconstruir su vida y cuidar de sus hijos.

La intérprete de “Ojos así” describió el complicado escenario que enfrentó al enterarse de la infidelidad de su expareja , ya que en medio de la ruptura, se vio inmersa en una montaña rusa de emociones, experimentando tristeza y preocupación no solo por su duelo, sino también por la vida de su progenitor, cuya salud pendía de un hilo.

La barranquillera explicó que, mientras su hogar se desmoronaba, tuvo que enfrentar la traición expuesta en los medios de comunicación. Siendo ese el motivo por el que el señor Mebarak decidió visitarla a Barcelona, pero lamentablemente resultó gravemente herido en un accidente, justo cuando intentaba consolarla.

“El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, explicó.

Sin embargo, la colombiana señaló que su padre, de 91 años, es un hombre extremadamente fuerte, ya que pesar de las múltiples complicaciones de salud, incluyendo la lucha contra el COVID-19, accidentes, neumonía y cirugías, ha demostrado una gran fortaleza.

En cuanto a sus hijos, afirmó que son su mayor inspiración y la razón de su vida. Por lo que ha dedicado tiempo y esfuerzo para reconstruir su vida después de esta experiencia amarga, con el objetivo de brindarles estabilidad a Milán y Sasha.

La artista barranquillera compartió que durante este tiempo ha experimentado sentimientos de negación, rabia, dolor, aceptación, duelo, esperanza, decepción e ilusión y ha encontrado en sus canciones un medio para comprenderse mejor y expresar sus emociones.

Aunque hay días en los que se siente fuerte y capaz de enfrentar cualquier obstáculo, reconoció que ha superado muchas situaciones difíciles que en algún momento parecían insuperables.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo”, finalizó.