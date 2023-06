México continúa encabezando los Centroamericanos y del Caribe 2023

México continúa encabezando el cuadro de medallas dentro de Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, al haber alcanzado un total de 102 preseas para estar muy por arriba de su inmediato competidor, Colombia.

Lo anterior, según los datos publicados en la página oficial de la competición, en la cual se indicaba, que hasta las 21:00 horas de este martes, que el equipo azteca había conseguido 37 galardones de oro, 67 de plata y 28 de bronce.

Por su parte, Colombia ocupa el segundo lugar, sumando un total de 67 medallas, incluyendo 33 de oro, 15 de plata y 19 de bronce. Cuba se ubicó en el tercer puesto con 61 preseas, de las cuales 21 son de oro, 18 de plata y 22 de bronce.

Controversia por medallas de bronce

Cabe señalar que en dos competencias, México ha obtenido los tres primeros lugares, pero por reglamento del certamen, un mismo país no puede obtener las tres preseas en una sola competencia, por lo que esta se otorga físicamente al cuarto lugar, no obstante esto no afecta el cuadro de vencedores.

México obtuvo el 1-2-3 en la prueba de pistola de aire 10 m femenil. Andrea Ibarra se adjudicó el oro, Alejandra Zavala la plata y Alejandra Cervantes del bronce.

#SanSalvador2023 México hace el 1-2-3 en tiro deportivo con:

🥇 Andrea Ibarra

🥈 Alejandra Zavala

🥉 Alejandra Cervantes pic.twitter.com/2oyIdUCdVS — Abigail Parra 🇲🇽🌵 (@bigail_Parra) June 25, 2023

Los resultados se anunciaron con normalidad y la premiación se programó para la tarde, alrededor de las 16:00 horas, mientras que la Final se disputó a las 11:00 horas. En la premiación, las tres mexicanas subieron al podio y recibieron su medalla.

Mientras que en pentatlón moderno también logró la hazaña en individual femenil con Mayan Oliver en primer lugar, Mariana Arceo en segundo y Catherine Oliver en tercero.

Cabe destacar que esta disciplina se desarrolló en la subsede de República Dominicana. En la premiación, Catherine fue excluida para darle paso a Sophia Hernández, atleta representante de la delegación de Centro Caribe Sports.