Shakira, Katy Perry y Pitbull cantarán en la boda del hijo del hombre más rico de Asia

De manera extraoficial, se ha informado que Shakira, Katy Perry y Pitbull cantarán en la preboda de Anant Ambani, hijo del magnate más rico de Asia. Este es el mismo millonario para quien Rihanna ofreció un concierto privado exclusivo previo a las celebraciones de la boda, en una fiesta en Jamnagar, Gujarat. Asimismo, se ha filtrado la jugosa suma de dinero que podrían recibir por sus actuaciones.

Rihanna turns up the heat in Jamnagar at Anant Ambani – Radhika Merchant’s pre-wedding bash#AmbaniPreWedding #instagramdown #MAFS #Rihanna pic.twitter.com/JuvYAoUknu

