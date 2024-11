Claudia Sheinbaum asiste al G20 en Brasil; la recibe Lula da Silva

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta mañana al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro para asistir a la Cumbre de Líderes del G20.

Sheinbaum, luciendo un conjunto morado, arribó al recinto a las 9:45 horas, tiempo local; fue recibida por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien la saludó cálidamente junto a su esposa Rosangela.

Ambos líderes intercambiaron unas palabras antes de la foto oficial.

Durante la cumbre, Sheinbaum expresó su compromiso de abordar temas prioritarios como el combate a la pobreza, el hambre y el cambio climático. También confirmó que sostendrá reuniones privadas con líderes mundiales, entre ellos Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Boas vindas à presidenta do México, @Claudiashein, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇲🇽 pic.twitter.com/gVGHHwyRo8

— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024