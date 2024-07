“Shogun” y “The Bear” lideran las nominaciones en los Emmy 2024

La exitosa serie dramática “Shogun”, que transporta a Japón de principios del siglo XVII, se convirtió en la favorita de los Premios Emmy este miércoles al recibir un total de 25 nominaciones.

Esta producción, conocida por su meticulosa recreación histórica y su trama intrigante, ha capturado la atención tanto de la crítica como del público.

