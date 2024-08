Shohei Ohtani hace historia con el 40-40 y un Grand Slam de pro

Shohei Ohtani sigue sorprendiendo al mundo del béisbol con actuaciones que desafían la historia. El viernes por la noche, el estelar pelotero de los Dodgers de Los Ángeles alcanzó un logro extraordinario al conectar su cuadrangular número 40 y robar su base número 40, uniéndose al exclusivo club 40-40. Esta hazaña, alcanzada en el juego número 126 de la temporada, lo convierte en el jugador que más rápido ha logrado este hito en la historia del béisbol, superando a Alfonso Soriano, quien logró el récord en el juego número 147.

Ohtani culminó su impresionante actuación con un grand slam en la parte baja de la novena entrada, un batazo de 389 pies contra el zurdo Colin Poche, que selló la victoria 7-3 de los Dodgers sobre los Rojos. Este cuadrangular no solo le dio a Ohtani su lugar en el club 40-40, sino que también extendió la racha ganadora de su equipo a cinco partidos consecutivos.

SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 24, 2024