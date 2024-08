Personas con discapacidad siguen sin poder acceder al transporte público en Los Cabos

En marzo de 2023, el Cabildo de Los Cabos aprobó un ajuste a la tarifa del transporte público, con la condición de que se realizaran mejoras en los camiones en un plazo de cinco meses. Uno de los compromisos era hacer el transporte más inclusivo para personas con discapacidad. No obstante, esto no se ha logrado, principalmente debido al rezago en la urbanización.

Habitantes del municipio de Los Cabos, especialmente de la cabecera municipal, han expresado a la mesa de redacción de CPS Noticias la dificultad que enfrentan las personas con discapacidad para usar las unidades de transporte, ya que la mayoría aún no cuenta con adecuaciones inclusivas.

Fernando Altamirano, miembro de Fundación MAVI, indicó que en meses anteriores la agrupación se acercó a la asociación de transportistas de Los Cabos para abordar alternativas inclusivas. Sin embargo, los transportistas argumentaron la falta de recursos y que las tarifas no eran suficientes para cambiar y mejorar las unidades. A pesar de esto, en marzo del año pasado se aprobó el ajuste a la tarifa, lo que debería haber permitido hacer el transporte más accesible para personas con discapacidad.

“Cuando se viene este aumento de tarifas, ellos hicieron el compromiso, nosotros nos alegramos porque se cumplía uno de los requisitos que ellos solicitaban, que es tener más recursos para poder renovar unidades, lo cual no han hecho. Nosotros hemos hecho comunicados públicos, pero lamentablemente no han trascendido, aquí la verdad toda la mano la tiene el municipio y Gobierno del Estado para exigir el cumplimiento de los compromisos a los transportistas”, expresó Fernando Altamirano, miembro de Fundación MAVI.

Han pasado poco más de un año y las unidades de transporte no han sido mejoradas en su totalidad, señalaron ciudadanos a la mesa de redacción. Piden el apoyo de las autoridades municipales para atender esta problemática que afecta la movilidad de las personas con discapacidad.

“El transporte público mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos, pero tiene que ir de la mano de la urbanización correcta en nuestra ciudad, porque de poco sirve poderme subir a un camión si me va a dejar en una esquina donde no hay ni siquiera pavimento, yo como usuario de silla de ruedas obviamente no voy a poder transitar por ahí.

Entonces, tiene que ser una planeación y un desarrollo integral del diseño urbano de nuestra ciudad, sin duda tenemos que empezar por todos los frentes y aprovechando hago un llamado fuerte y categórico a los transportistas para que cumplan con su compromiso y mejoren las unidades, que cuenten con el equipamiento para que personas con discapacidad puedan acceder a ellas”, agregó.