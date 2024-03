IEE requiere más presupuesto para elecciones, pero, el Gobierno de BCS no responde

En enero, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, Alejandro Palacios Espinosa, reveló que el instituto enfrenta un recorte presupuestario del 30% para el próximo proceso electoral del 2024.

Con un presupuesto reducido a aproximadamente 100 millones de pesos, actividades como la promoción del voto y los debates se ven afectadas. El IEE ha enviado solicitudes al gobierno estatal en busca de una ampliación presupuestaria para garantizar la realización del proceso electoral. De lo contrario, se corre el riesgo de comprometer el proceso electoral 2024.

“No hemos tenido una plática con las autoridades, más que las solicitudes que les hemos hecho y la solicitud de audiencia, debo decir que nos han administrado recursos que hemos pedido, pero no nos han etiquetado de dónde viene ese recurso. A mí me preocupa porque al comenzar el año cuando acudimos a solicitar la carta de suficiencia presupuestal que nos dieron el año pasado y no la respetaron, nos dijeron que su techo presupuestal del 2024 que solicitamos lo que necesitáramos que nos lo iban a dar, pero esa no es la idea. La idea es que nos den la ampliación porque si ahorita nos la están adelantando, va a llegar un momento en el proceso que no vamos a tener para continuar”.