Sindicalizados del Congreso de BCS se manifiestan por aumento de bonos

En la sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este martes 28 de mayo, 71 trabajadores sindicalizados se manifestaron para exigir respuestas y soluciones a sus peticiones de incremento de bonos y otros beneficios. Encabezados por Marcial Niebla Meza, delegado sindical, los manifestantes demandaron atención inmediata por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO).

Marcial Niebla Meza expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. Señaló que desde el inicio de la actual legislatura, los trabajadores entregaron sus demandas, pero no han recibido ninguna contestación, ni positiva ni negativa.

“Quedaron de darnos una respuesta y hasta el momento no la hemos recibido, no sabemos si ya lo decidieron o no, pero queremos que nos den una respuesta hoy y que la Junta de Gobierno nos reciba hoy. Queremos que nos den una respuesta y los resuelvan hoy porque esta legislatura ya se va y no los han resuelto ni nos han dicho nada”.

Entre las peticiones del sindicato se encuentran incrementos a varios estímulos, becas, bases sindicalizadas, y otros beneficios. Los trabajadores exigen que se les informe sobre la resolución de estas solicitudes a más tardar esta semana.

El delegado sindical también criticó la contratación de más de 230 trabajadores de confianza durante la presente legislatura, mientras se argumenta falta de presupuesto para los aumentos solicitados.

“Ellos argumentan que no hay presupuesto, ellos dicen que no hay dinero, pero lo que va de esta legislatura han contratado a más de 230 trabajadores de confianza entre ellos asistentes, administrativos, asesores y algunos jefes de área, entonces no pueden pensar que no hay dinero porque los sueldos van desde de los 8 mil pesos hasta los 40 mil, no pueden argumentar que no hay dinero”.