Sindicato del ITES exige diálogo directo con el gobernador; rechazan intermediarios 

El Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del ITES Los Cabos (SUPDAITES) mantiene el paro de labores ante la falta de acuerdos en el cumplimiento de su pliego petitorio, el cual incluye un incremento salarial cercano al 60% para la base trabajadora.

Pedro Alberto González Guardado, secretario general del SUPDAITES, explicó que las movilizaciones buscan un acercamiento directo con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, con el fin de establecer una mesa de trabajo en la que se atiendan sus demandas de manera personal y sin intermediarios.

“La intención de las movilizaciones son para lograr tener un acercamiento con el señor gobernador de manera personal y crear una mesa de trabajo. No queremos abordar en fiestas o convivios, queremos solicitarle respetuosamente que nos atienda y escuche de viva voz lo que está pasando. No queremos intermediarios, ya que los resultados que hemos tenido no han sido satisfactorios para la base. Si bien es cierto se ha avanzado en las negociaciones. Pero en este caso las respuestas son satisfactorias para el patrón, pero para la base trabajadora no lo es”.