Sismos en Los Cabos: Bomberos alertan sobre riesgos en hogares

Sismos en Los Cabos registrados entre el 1 y el 9 de septiembre suman al menos 840 movimientos de baja intensidad, principalmente en San José del Cabo, según se reporta en el Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Aunque la mayoría de ellos no han sido perceptibles para la población, con el tiempo pueden afectar las estructuras de las viviendas.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, el capitán Jesús Enrique Angulo Ortega, jefe del Batallón de Inspecciones y Dictámenes de Riesgo del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, explicó los puntos clave que deben revisarse en los hogares ante esta actividad sísmica registrada en la región.

“¿Cuáles son de las cosas que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en los hogares? Cuando viene el sismo, el movimiento telúrico de la tierra, la principal afectación es en las estructuras de la casa, ¿Qué es lo que tenemos que poner atención en nuestros hogares? Es revisar si no tenemos algunas grietas, sobre todo las columnas de carga, que son las partes más específicas y primordiales, pero no quiere decir que no haya otras cosas que no son de suma importancia, como por ejemplo: el gas”, expresó el capitán Jesús Enrique Angulo Ortega.