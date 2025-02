Nuevo sistema digital facilita permisos de venta en el Carnaval de La Paz

En el Carnaval de La Paz 2025 se implementó un nuevo sistema digital para la adquisición de permisos de venta, buscando agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en las oficinas municipales. Este cambio benefició principalmente a los comerciantes locales que participan en el evento.

Dulce Daniela Vázquez Mendoza, fotógrafa profesional y vendedora de llaveros con fotografías en el Carnaval, compartió su experiencia con este sistema. Destacó que, en su caso, el trámite fue sencillo y rápido.

“Sinceramente, a mí se me facilitó mucho, ya que realmente cuento con todas las herramientas desde internet, computadora y todo para entrar al portal. También el pago fue muy rápido, entonces a mí se me hizo bien porque no hubo tanto amontonadero como suele haber”, comentó Vázquez Mendoza.