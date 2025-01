Padres de familia exigen soluciones a falta de maestros y personal en escuelas de BCS

Tras la denuncia de maestros de alrededor de 24 escuelas en Baja California Sur que se quedaron sin docentes tras una serie de despidos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que los contratos eran temporales y que su término estaba previsto para diciembre de 2024, conforme a la normativa del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM).

La titular de la SEP estatal, Alicia Meza Osuna, señaló que los docentes ya estaban informados sobre la finalización de sus contratos y que en las primeras semanas de 2025 se abrirán plazas definitivas, a las que podrán concursar para obtener estabilidad laboral.

Ante esto, la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, señaló que la promesa de otorgar bases al magisterio en Baja California Sur quedó solo en un compromiso de campaña del actual gobierno estatal.

López Monje destacó que ha sido gracias a la intervención de los padres de familia que se ha evitado que los docentes entren en paro, pese a la falta de garantías en sus contratos.

“Hasta las promesas de campaña ha sido esto, la actual administración había prometido más maestros, plazas, cada administración es lo mismo. Prometen que va haber más plazas y es mentira, no abre más plazas. Así siempre traen a los maestros, tienen una lucha continua; ahora trabajan bajo protesta y esto es debido a las acciones que hemos tenido los padres de familia no están de huelga, si no estarían manifestándose como otros años”.