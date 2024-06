Sonda china Chang’e 6 despega de luna tras exitosa recolección de muestras en la cara oculta

Este martes, la sonda china Chang’e 6 despegó de la luna tras extraer, por primera vez en la historia, material del lado de la cara oculta, así lo informó la Administración Nacional del Espacio de China.

La institución espacial expuso que la misión fue todo un éxito y la sonda ya emprendió su regreso a la tierra. Ahora se encuentra en una órbita predeterminada alrededor de la Luna.

Cabe destacar que la sonda Chang’e 6 despegó de la Tierra el 3 de mayo y alunizó el pasado domingo en la Cuenca Aitken-Polo Sur, su objetivo, recolectar muestras, tarea que fue completada de manera exitosa.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la institución espacial, la sonda resguardó el material en un contenedor dentro de su módulo ascendente. Acto seguido desplegó la bandera nacional de China, la primera en la cara oculta de la Luna.

La dependencia expuso que utilizaron dos métodos para la recolección de muestras: un taladro para obtener muestras subterráneas y un brazo robótico para recoger muestras de la superficie en diferentes ubicaciones.

Concise version Chang’e 6 sampling video on the far side of the moon. Full HD:https://t.co/yIllJ6Gukx pic.twitter.com/OyuvvccofG

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 4, 2024