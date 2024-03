Steve Aoki: un concierto de euforia para los spring breakers en Los Cabos

Desenfreno, baile y música a todo volumen fueron los elementos característicos del concierto de Steve Aoki en Los Cabos. El aclamado productor discográfico de los Estados Unidos congregó a casi 5 mil spring breakers en la playa “El Médano”, en Cabo San Lucas, los cuales fueron llevados al borde de la emoción con hits mundiales.

Diferentes usuarios en redes sociales compartieron su experiencia en la presentación de Steve Aoki, publicando videos y fotografías en las que se muestra la atmósfera vivida con personas de todos los lugares. Los miles de turistas y locales que estuvieron presentes fueron parte del recital electrónico con reconocidas canciones como “Pursuit of Happiness” y “Move It 2 the Drum”.

Una tradición en los eventos de Steve Aoki son los lanzamientos de pasteles. En esta ocasión, el remezclador les lanzó pastelazos a sus fans más cercanos, avivando la diversión en el ambiente y cumpliendo con todos aquellos que se lo pedían a gritos.

El propio Steve Aoki posteó contenido audiovisual de su arribo al municipio, manteniendo a los seguidores informados de cómo llegaba a su cuarto de hotel, recibiendo regalos de los fans y encaminándose a la zona superior del recinto con el equipo necesario para entregar el mejor espectáculo musical.

Es importante recalcar que esta no es la primera vez que Steve Aoki visita nuestra entidad. Desde el 2018 hasta la fecha, el artista de 46 años ha estado presente en diversas presentaciones turísticas, siendo uno de los favoritos por todo el mundo en cuanto a festejar respecta.