¿Le falta dinero? Trump vende biblias a 60 dólares; quiere que EU vuelva a rezar

¿Le faltan fondos? Donald Trump anunció que vende biblias a 59.99 dólares por Semana Santa, y exhortó a los norteamericanos a volver a rezar este martes 26 de marzo.

A través de un video publicado en su red social Truth Social, el expresidente de Estados Unidos deseo una “¡Feliz Semana Santa!” a sus seguidores y los invitó a comprar un ejemplar de la God Bless The USA Bible (Biblia Dios Bendiga a Estados Unidos).

El candidato republicano se asoció con su amigo Lee Greenwood en relación con la promoción del libro, ya que usó su canción God Bless The USA en su grabación que compartió para anunciar su producto, y que ya es un elemento básico en sus mítines.

TE PUEDE INTERESAR: Eclipse Solar 2024: ¡Conoce la hora exacta en que inicia el fenómeno astronómico en la CDMX!

“Esta es la única Biblia respaldada por el presidente Trump”. Donald Trump.

¿Qué dice la Biblia de Trump?

La Biblia respaldada por el empresario incluye una copia de la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia, el Juramento a la bandera y un coro escrito a mano de God Bless The USA.

Bajo este panorama, el expresidente comentó a los estadounidenses que muchos de ellos nunca han leído ni conocen sus libertades y derechos, y que pueden estar amenazados de perderlos.

“La religión y el cristianismo son lo que más le falta a este país”, argumentó en su promocional. Además, afirmó que es fácil de leer, ya que viene con letra grande y diseño delgado. Así esta Biblia ayuda a explorar “la Palabra de Dios” en cualquier lugar y en cualquier momento, destacó.

LEER MÁS: Trump irá a juicio el 15 de abril por caso Stormy Daniels; justicia reduce fianza

¿Por qué decidió vender biblias?

Donald Trump expuso que todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su hogar y que es su libro favorito, así como el de mucha gente. Por lo que su producto es un recordatorio de que lo más importante para que EU vuelva a engrandecerse, es la religión.

Cabe recordar que Trump está acusado penalmente 88 veces y enfrenta una grave crisis de dinero en medio de crecientes proyectos de ley mientras lucha contra sus denuncias y una serie de cargos civiles.

Además, el lunes 25 de marzo el exmandatario recibió un indulto cuando el tribunal de apelaciones de Nueva York acordó aplazar el cobro de los más de 454 millones de dólares (mdd) que debe tras una sentencia por fraude civil, esto si aporta 175 mdd en un plazo de 10 días.

Por otro lado, el candidato ya pagó una fianza de 92 mdd en relación con casos de difamación presentados por la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agresión sexual.

No obstante, GodBlessTheUSABible.com aseguró que no es propiedad de Donald Trump y no están relacionados con los esfuerzos de reelección. Sólo utiliza su nombre e imagen bajo una licencia paga que puede revocarse.

MAEP