Sujeto cumple amenazas en contra de su exnovia en Camino Real

Una habitante del fraccionamiento Camino Real de La Paz, denunció a su expareja quien junto a tres cómplices rociaron de pintura y le rompieron los cristales a su automóvil afuera de su vivienda. El sujeto fue evidenciado a través de las cámaras de vigilancia de una tienda de abarrotes ubicada en contra esquina de donde ocurrió el atentado.

El video del acto delictivo fue obtenido por la víctima, quien reconoció a su ex cuando bajó de un automóvil deportivo negro en compañía de otros dos hombres, mientras que el conductor se quedó esperando a que actuaran. Uno de ellos vacío un bote de pintura de aceite en toda la carrocería, y los otros rompieron los vidrios de las puertas con tubos metálicos.

Después de dañar el auto, el trío volvió a abordar el coche para perderse a toda velocidad por las calles de Camino Real. Tras la denuncia con número de expediente LPZ/7849/2023/NUC que fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Según el testimonio anónimo de la afectada, quien fuera su pareja le dijo que se atuviera a las consecuencias luego de que decidió terminar con el tras varios meses de relación. Pese a que el varón siguió insistiéndole varios días por llamadas telefónicas y mensajes en sus redes sociales, finalmente desistió bajo advertencias de por medio.

El dueño del negocio donde están las cámaras que grabaron el delito describió físicamente al ex de la ofendida, diciéndole que fue al único que pudo reconocer cuando vandalizaban el vehículo. La víctima espera que las autoridades actúen para que hagan justicia en su caso, luego de sufrir los daños de su automóvil particular a cargo de su ex quien cumplió con sus amenazas.