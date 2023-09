Taxista agrede a turistas en Cancún por tomar Uber

El conflicto entre taxistas y conductores de la plataforma digital Uber en Cancún, Quintana Roo, se torna tenso a tal grado que ya está afectando a los turistas que visitan a uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Un video que circula a través de X (Twitter), reveló cómo taxistas agreden a los turistas en el Aeropuerto de Cancún y ordenan que les bloqueen el paso para que no se puedan mover mediante el uso del transporte por plataformas digitales.

La grabación de 43 segundos, muestra al taxista desde una camioneta blanca con franja de color verde con la leyenda “VIP” y numeración 3490 y que detiene su marcha para agredir a los visitantes.

“*Soy turista*… y este es mi trabajo… soy turista y yo decido a quién pagar lo que yo quiero, no a ti”.

Intercambian palabras desde ambos vehículos, al mismo tiempo que ordena a otros taxistas a bloquear el paso al conductor de plataformas digitales con turistas a bordo. Los cuales no dejan de decirle que los está perjudicando en su trayecto.

“Me estás perjudicando. Este señor está perjudicando al turismo. Me vale madres lo que digas, no lo dejen salir, no lo dejen salir”.