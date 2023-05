Taxistas exigen solución a los asaltos con violencia que han sufrido prestando servicios

La Paz- Representantes del gremio de taxistas de La Paz se reunieron con el Procurador de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, para denunciar los recientes asaltos con violencia que han sufrido durante sus jornadas de trabajo.

Tras el encuentro, el funcionario público se comprometió a resolver todos los hechos delictivos que han sufrido los prestadores de servicios en calles de la capital, con el objetivo de brindarle seguridad a los trabajadores del volante.

En el mes de abril, los prestadores de servicio fueron víctimas de 5 asaltos con violencia en diferentes colonias de la ciudad. Según las declaraciones de los taxistas, cada uno de estos delitos han sido cometidos por un solitario ladrón que se hace pasar como cliente para solicitar un servicio de traslado.

Posteriormente, y tras llegar a un supuesto punto indicado, el delincuente saca un arma o cuchillo para amagar al taxista y despojarlo de sus pertenencias como dinero en efectivo o teléfonos celulares. Después de tomar los objetos de valor sale corriendo del vehículo para perderse con rumbo desconocido.

Así lo declaró José Amador Castro, delegado del sitio Guaycura y taxista desde hace más de 40 años, quien fue una de las víctimas de este modus operandi, asegurando que varios compañeros tienen temor de subir pasajeros a sus unidades pero que tienen que hacerlo para obtener ganancias y poder subsistir.

“Lo que le pedimos al procurador fue que actuara sobre el caso de nosotros de que nos están asaltando, y nomas dicen que tienen ubicado al agresor y no hacen nada. No pasa de ahí, yo puse denuncia y estaba un comandante ahí, le dio ordenes de que incorporara más agentes a buscarlo, para agarrarlo y que nos iba a avisar cuando lo tuvieran, pero no ha habido ninguna respuesta.”

A don José, el asaltante lo sometió cuando llegaron a una zona de viviendas alejada de la zona urbana de la metrópoli paceña. En un sitio desolado y poco transitado, el viaje de servicio se convirtió en una amarga experiencia para el experimentado taxista.

“A mi me puso una navaja aquí en la yugular, y me obligó a que le entregara mi cartera allá en la Navarro Rubio, por un callejón que está pegado al cerro de la barda de los soldados. Se subió allá y me pidió que lo llevara al Banorte que está en la Allende y México para ir a sacar dinero según él. Entro al banco y todo y de ahí yo lo llevé para allá, pero era puro paro. Luego le busca platica a uno para que le agarre confianza uno. Me robó 1,300 pesos que traía en la cartera, el celular no le interesaba.”

Para Pedro Enrique López, Presidente de la Alianza de Sitios, Automóviles y Transportes de Alquiler de Baja California Sur, el actuar de las autoridades ha sido tardío, ya que se corre el riesgo de que los asaltos siguen registrándose en agravio de otros de sus compañeros. Según la respuesta del titular de la PGJE ante los representantes de taxis, se descartó la posibilidad de que una banda de asaltantes haya cometido los recientes robos, por lo que las líneas de investigación se enfocaron en un solo ladrón que hasta ahora continúa prófugo de la justicia.

“Hace aproximadamente dos semanas estuvimos reunidos con el procurador, un grupo de compañeros, 18 compañeros estuvimos reunidos, para denunciar 5 asaltos con arma blanca que habían sufrido los compañeros, diferentes compañeros choferes de los diferentes taxis, y pues los compañeros vieron ya a la persona, les mostraron el perfil de la persona que le habían tomado fotos y si coincidió, yo tenía ya toda la información que era la misma persona, que ya lo tenían identificado, que ya había dos órdenes de aprehensión y que estaban por concluir dos y que había un quinta.”

Sin embargo, han transcurrido los días y los operativos de búsqueda y detención del infractor supuestamente ubicado por los agentes de investigación no han mostrado resultados ante las reiteradas denuncias del gremio que espera que la captura del asaltante se de a la brevedad posible.

“Quedó de que nos iban a informar en caso de que detuvieran a esa persona. Hasta ahorita yo no tengo conocimiento de sí detuvieron o no a esa persona, lo que sí que muchos compañeros dijeron no pues lo podemos detener pero para mi nadie se puede hacer justicia por su propia mano, para eso tenemos a la autoridad.”

Por el momento algunos taxistas han tomado la decisión de restringir sus servicios, optando por no subir en sus vehículos a personas sospechosas o que coincidan con las características del asaltante reconocido por otros choferes, el cual se mueve por distintas zonas de La Paz para esperar el momento adecuado de consumar su próximo golpe.

“Le pedimos el apoyo al procurador, él quedó muy formal y yo si di las gracias públicamente por las atenciones que tuvo hacia los compañeros, entonces estamos esperando nada más la respuesta por parte de la autoridad que se haga justicia en cuanto a las denuncias que hicieron los compañeros.”

El gremio de taxistas se ha unido una vez más por un bien en común, terminar con la inseguridad en su campo de trabajo y evitar más asaltos que golpean directamente a la economía familiar. Ellos esperan la rápida actuación de las instituciones correspondientes para que puedan frenar la ola de robos que han vivido a bordo de sus propios medios de transporte que utilizan para brindar sus servicios.