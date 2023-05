Nabyenka García “La liebre” Cabeña logra plata en los Panamericanos

La ciclista cabeña, Nabyenka García, continúa cosechando grandes resultados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y en esta ocasión fue en los Juegos Panamericanos MTB, en Brasil, donde consiguió la medalla de plata y vistiendo los colores de la selección nacional de México, solo por debajo de la brasileña quien compitió como local en Congonhas, Brasil.

Ricardo Manríquez Castillo, director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, platicó en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México sobre los destacados resultados que ha traído la llamada “Liebre Cabeña” al municipio y las expectativas que se tienen para los CONADE 2023.

“Naby siempre manda saludos al municipio de Los Cabos, una niña que se está desenvolviendo, viene de un panamericano en Brasil, gana segundo lugar, medalla de plata, orgullosamente representando, no a Los Cabos, no a Baja California Sur, sino a México; porque nuestros jóvenes no solo son de un municipio o una delegación, sino buscan más allá, el triunfar y tener el éxito fuera de México, y ahí pone la muestra Nabyenka en Brasil.”