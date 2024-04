¡Histórico! Taylor Swift ocupa los 14 primeros puestos de Billboard Hot 100

De nueva cuenta, Taylor Swift se volvió tendencia en las redes sociales, en esta ocasión por convertirse en la primera mujer en ocupar los primeros 14 puestos del Billboard Hot 100.

La noticia fue revelada por Billboard la mañana de este lunes, tras publicar las canciones con más reproducciones en streaming de la semana pasadas, siendo los primeros 14 puestos para Swift.

Esta nueva proeza la logró con su nuevo sencillo ‘The Tortured Poets Department’, pero no es nueva, pues en 2022 ocupó los 10 primero puestas de este mismo chart, tras lanzar ‘Midnights’.

A la cabeza de la lista está el sencillo principal del álbum, “Fortnight”, le sigue “Down Bad” y “I Can Do It With a Broken Heart”.

Pero ‘The Tortured Poets Department’ no solo es el más escuchado, sino también el más vendido, con 2.6 millones tan solo durante su primera semana en Estados Unidos.

Cabe destacar que este logro lo han obtenido pocos, tan solo los legendarios The Beatles y el rapero Jay-Z.