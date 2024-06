¿Taylor Swift embarazada de Travis Kelce? Video levanta sospechas entre fans

Rumores de embarazo envuelven a Taylor Swift y su pareja, Travis Kelce. Un video en redes sociales ha generado revuelo entre los fanáticos de la cantante, quienes aseguran ver una “pancita de bebé” en la artista.

La artista pop se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, con su gira “The Eras Tour” arrasando en todo el mundo. A su éxito profesional se suma su estable relación con el jugador de fútbol americano, con quien se rumora que podría estar planeando boda.

Los rumores de embarazo se intensifican tras un video en el que se aprecia un ligero cambio en el físico de la cantante. Algunos fanáticos creen ver una barriguita incipiente, mientras que otros lo atribuyen a un ángulo de la cámara o a su respiración tras una canción.

No obstante, muchos usuarios han asegurado que la artista ha experimentado varios cambios físicos desde hace semanas, por lo que han compartido supuestas fotos que demostrarían esta teoría.

Las especulaciones se alimentan por unas declaraciones de la estrella de la NFL en su podcast con su hermano, donde habla sobre la paternidad y afirma estar seguro de poder con dicha carga. Algunos interpretaron sus palabras como un indicio de un futuro bebé en camino.

A pesar de los rumores y las pistas, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado ni desmentido la noticia. Se espera que la pareja, aclare la situación en su momento. Mientras tanto, muchos seguidores de la intérprete de “Love Story” están molestos por dichas especulaciones y consideran que no se debería opinar sobre los cuerpos ajenos.

Además, no es la primera vez que se ha enfrentado a este tipo de rumores, ya que a principios de este años, muchas cuentan comenzaron a especular que se encontraba en la espera de su primer hijo.

Is Taylor Swift pregnant 🤰 🤔

Fans are speculating she is because of her protruding Tommy. What do you 🤔 pic.twitter.com/K7q5x6onPr

— Entertainment Hub (@Entertain85512) June 1, 2024