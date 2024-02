¿Taylor Swift llegará al Super Bowl? Esto dice la embajada de Japón

Taylor Swift, la fan más famosa de los Kansas City Chiefs, logrará ver jugar a su novio Travis Kelce en el Super Bowl 2024, aunque tenga un concierto en Tokio la noche anterior, aseguró este viernes la embajada de Japón en Estados Unidos.

Los fanáticos de la diva del pop llevan días especulando sobre cómo Swift podría hacerlo todo el próximo fin de semana: actuar en Tokio como parte de su gira rompe-récords Eras Tour y horas más tarde apoyar a Kelce, el ala cerrada de los Chiefs, que se enfrentan a los 49ers de San Francisco en Las Vegas.

Pero la embajada japonesa en Washington tomó medidas contundentes para tranquilizar a la opinión pública, en una publicación que juega con los nombres de los discos de Swift y revela que su personal es seguidor de la cantante.

“Queríamos confirmar que todos los interesados pueden estar ‘Fearless’ (‘tranquilos’) sabiendo que esta talentosa artista puede sorprender al público japonés y llegar a Las Vegas para apoyar a los Chiefs cuando salten al campo vestidos de ‘Red’ (“rojo’)”, añade, citando otras obras de la artista.

La publicación fue recibida con entusiasmo y perplejidad por los usuarios de las redes sociales.

“En algún lugar de la embajada japonesa en Estados Unidos, hay un ‘swiftie’ (como se les conoce a los seguidores de la cantante) trabajando en comunicaciones que ha tenido el mejor día de oficina de su vida”, comentó uno de ellos.

🇯🇵 Statement from the Embassy of Japan on Taylor Swift’s Reported Travel from Japan to the United States ✈️🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/wFKadehTJk

— Japan Embassy DC🌸 (@JapanEmbDC) February 2, 2024