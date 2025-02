San José del Cabo despierta con temblor HOY miércoles; “Estuvo fuerte”, dicen ciudadanos

La mañana de este miércoles 12 de febrero, un temblor de magnitud 2.7 se registró a las 8:02 de la mañana (tiempo local) con epicentro localizado a dos km al noroeste de San José del Cabo, en Los Cabos.

La página de Facebook, Metmex Baja California Sur, aseguró que el temblor tuvo como epicentro el ITES de San José del Cabo. A pesar de su baja magnitud, el movimiento telúrico se sintió con intensidad en diversas zonas debido a su ubicación dentro de la ciudad y no en el corredor turístico.

Aunque en un principio se habló de una magnitud superior a los 3 grados, después el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que fue de 2.7.

¿Dónde se sintió el temblor de HOY en San José del Cabo?

Varias réplicas fueron registradas minutos después del evento principal: 8:05 a.m., 8:08 a.m., 8:14 a.m., 8:19 a.m. y 8:20 a.m. Residentes de múltiples colonias reportaron haber percibido el movimiento telúrico, entre ellas:

Colinas

El Zacatal

Rosarito

Magisterial

Hacienda Los Cabos

Colonia Centro SJD

Querencia

5 de Febrero

Club Campestre

Villas de Cortés

Santa Rosa

Chamizal

Guaymitas, entre otras.

Incluso los usuarios de redes sociales han comentado que el temblor sí sintió fuerte en varias regiones, e incluso provocó movimiento de puertas y ventanas, aumentando el temor entre los ciudadanos.

“Estuvo fuerte, se escuchó tronido y luego el movimiento aquí en Colinas”; “Buenos días, si se sintió bastante fuerte, como si la magnitud fuera de mayor intensidad”, fueron algunos de los comentarios.