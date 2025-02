Duolingo “anuncia la muerte” de su masco Duo; reaccionan con memes

Duolingo, la conocida plataforma para aprender idiomas, impactó a sus usuarios al anunciar la “muerte” de su emblemática mascota, el búho Duo.

En un comunicado publicado este martes, la empresa informó:

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores se mostraron sorprendidos y nostálgicos.

Sin embargo, todo apunta a una elaborada estrategia publicitaria para captar la atención del público.

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs

En el mismo comunicado, Duolingo insinuó que el motivo del fallecimiento del búho pudo estar relacionado con la falta de práctica de sus usuarios:

“Las autoridades están investigando la causa de su muerte. Creemos que pudo haber muerto esperando a que hicieras tu lección diaria.”

Este toque humorístico refuerza la característica personalidad de la marca, que utiliza la presión suave y el sarcasmo para motivar a sus usuarios a continuar aprendiendo idiomas.

En un giro inesperado, también revelaron el nombre completo del icónico personaje: Duo Keyshauna Renee Lingo, añadiendo un toque de misterio al relato.

“Duo tenía muchos enemigos”, señalaron, lo que sugiere que podrían seguir desarrollando esta narrativa en futuras campañas.

Sin embargo usuarios de las redes sociales así como compañías como Netflix reaccionaron a este anuncio con memes:

duo the owl has been eliminated pic.twitter.com/Qly2NAYbWH

— Netflix (@netflix) February 11, 2025