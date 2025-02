Negocios del Médano pierden clientes por hoteles todo incluido y descuido del centro

A pesar del inicio de la temporada alta en Los Cabos, la zona turística de Cabo San Lucas no ha registrado el mismo impacto positivo que en años anteriores. Ricardo Araoz, presidente de Colonos del Médano, señaló que los negocios en la playa El Médano han visto una disminución en sus ventas. Aunque no se precisó un porcentaje exacto, los empresarios atribuyen esta baja a la creciente oferta hotelera en modalidad todo incluido y a los problemas de imagen urbana, factores que han restado atractivo a la zona de playa, bares, restaurantes e incluso a la marina.

Otro factor que ha llevado a los turistas a permanecer en sus hoteles es el constante congestionamiento vial, presente a todas horas. Además, los visitantes han expresado que conducir en la zona turística es complicado debido a la falta de señalamientos.

“El turismo regular que viene no sube. Pero también ten en cuenta que en los hoteles ya les dan todo incluido, entonces eso automáticamente afecta a todos los restaurantes. Si a eso le aumentas la situación de que la basura, la Marina está muy descuidada, las calles sin señalamientos. Los agentes están listos para detener a ese tipo de risita que viene con carros rentados; eso nos está afectando a la gente del centro.En el centro la limpieza es elemental, no están cuidando eso. Si te das cuenta en el boulevard Marina que son tres carriles, las transportadoras y taxistas ocupan un carril, provocando que se disminuyan los carriles”.

Empresarios de la zona turística han recibido constantes quejas de turistas sobre el desorden en el centro de Cabo San Lucas, señalando que esta situación les resulta poco atractiva. Ante esto, Colonos del Médano hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas y mejoren la imagen urbana.

“A los turistas eso no les gusta. No les gusta ese desorden y que no haya quien lo corrija, y eso es en todo el centro de Cabo San Lucas. Coladeras destapadas, muchos baches, líneas que no se limpian, nomenclatura que no se pone. No saben cómo se llaman las calles”.

Durante 2024, empresarios de diversas asociaciones locales reportaron una caída de más del 60% en sus ventas, atribuyéndole a la falta de mantenimiento y atractivo en el centro de Cabo San Lucas. En respuesta, la Delegación de Cabo San Lucas anunció que los trabajos de rehabilitación iniciarán el viernes 14 de febrero, con el objetivo de concluirlos antes del 1 de marzo.