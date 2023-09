Terremoto 8.2 sacudió a México en septiembre del 2017, el más fuerte en 100 años

A propósito de los sismos que se registraron hoy viernes 8 de septiembre del 2023 en las costas de Jalisco y de Guerrero, es prudente recordar aquel imponente terremoto magnitud 8.2 con epicentro en el Estado de Chiapas que sacudió gran parte del centro y sur de México. Fue unos minutos antes de un 8 de septiembre, pero del 2017.

Oficialmente, aquel sismo se registró el 7 de septiembre a las 11:49 de la noche, ¿lo recuerdas? Se trató del sismo de mayor magnitud jamás registrado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Incluso, fue más intenso que el histórico sismo 8.1 del 19 de septiembre 1985, evento que vino a ser un parteaguas para la sociedad mexicana.

Pero, ante estas “coincidencias”, la sociedad mexicana se pregunta ¿tendrá algo el mes de septiembre que en los últimos 100 años ha sido “epicentro” de los mayores temblores para el país? La respuesta es no. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que no. La máxima casa de estudios dice que son simplemente eventos fortuitos y que no tienen relación uno con otro.

° Sismos en México: ¿Qué llevar en una mochila de emergencia?

Tribuna de la Bahía, el periódico impreso, informó a Puerto Vallarta sobre aquel terremoto

Aquel 7 de septiembre del 2017, el extinto impreso del periódico Tribuna de la Bahía dio cobertura a ese fenómeno e informó a Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, zona metropolitana donde se distribuían cientos de ejemplares antes de emigrar de lleno a la era digital con www.tribunadelabahia.com.mx

La portada del periódico fue “Sacude a México terremoto 8.2; reportan 5 muertos”, sin embargo, nadie dimensionaba la magnitud del problema hasta que pasaron los días y las semanas: el terremoto dejó como saldo 102 personas muertas: 82 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco.

Sismicidad durante agosto del 2023

En el mes de agosto de 2023, el Servicio Sismológico Nacional reportó 1,894 temblores con epicentros dentro de territorio mexicano. Las magnitudes se encuentran en un rango desde 1.3 hasta 5.8 y los epicentros se distribuyen en el territorio nacional, concentrándose principalmente en la región centro y sur de México, en los estados de la costa del Pacífico y en el Golfo de California.

El sismo de mayor magnitud reportado en el mes de agosto ocurrió el día 9 a las 03:33, hora local. Su magnitud fue de 5.8 y su epicentro fue localizado en el estado de Chiapas, a 3 km al este de Tonalá. El mecanismo focal de este evento es de una falla de tipo normal con una fuerte componente de desplazamiento lateral (rumbo=109, echado=30, deslizamiento=-157).

En este mes se reportaron dos sismos con epicentro en la Ciudad de México. El primero de ellos ocurrió el día 9 de agosto a las 11:19 horas, su magnitud fue 1.9 y se localizó en la alcaldía Benito Juárez. El segundo se registró el día 29 a las 18:52 horas, tuvo una magnitud de 1.3 y su epicentro se ubicó en la alcaldía Magdalena Contreras. Si bien se trató de temblores con magnitudes pequeñas, fueron percibidos por las personas que se encontraban en las zonas cercanas a los epicentros.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón, no es rara la ocurrencia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.