Terremoto 6.1 sacude la costa oeste de Estados Unidos

Un terremoto de magnitud 6.1 se registró la tarde de este miércoles en la costa oeste de Estados Unidos, con epicentro localizado a 279 kilómetros de la localidad costera de Bandon, en Oregón, informaron autoridades de ese país.

El temblor ocurrió a las 13:15 hora local y provocó alerta entre la población, aunque hasta ahora no se han reportado daños materiales ni heridos en la región afectada.

M6.0 Earthquake off the coast of Oregon. Tsunami NOT expected. https://t.co/Y9pRCY9IVa 🌎 #earthquake #pacificnw pic.twitter.com/edDawcQx5c

— iWeatherNet 🌪️ (@ChrisRobbinsWX) October 30, 2024