Teuchitlán: Gobierno de AMLO supo de centro de adiestramiento pero no investigó a fondo

El hallazgo de un centro de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco, ha puesto en entredicho la actuación del gobierno federal en materia de seguridad, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y las omisiones del propio gobierno actual de Claudia Sheinbaum Pardo, ambos de Morena.

Entérate: Alfaro y Lemus disfrazan cifras sobre personas desaparecidas en Jalisco, acusa exrector de la UDG

Aunque el sitio fue identificado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desde septiembre de 2024, no fue hasta el 8 de marzo de 2025, cuando un colectivo de búsqueda de desaparecidos destapó la magnitud del lugar, que se ha convertido en lo que medios y sociedad civil denominan un “campo de exterminio”.

Durante sus labores, los buscadores localizan al menos seis puntos de cremación clandestina, además de más de 400 zapatos –200 pares–, mochilas, prendas de vestir y una cantidad significativa de restos óseos. La revelación ha generado cuestionamientos sobre por qué las autoridades no investigaron más a fondo el sitio cuando fue asegurado meses antes.

El operativo inicial, llevado a cabo en septiembre de 2024, permitió el rescate de dos personas privadas de su libertad y la detención de 10 presuntos delincuentes.

En aquel entonces, las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal informaron que en el sitio también se encontró una persona sin vida, así como un arsenal compuesto por fusiles de asalto, armas cortas, una granada de mano y chalecos tácticos.

Sin embargo, tras la detención de los presuntos responsables, el gobierno federal no profundizó en la investigación del terreno ni realizó una inspección exhaustiva del lugar, pese a que fueron autoridades federales las que intervinieron en dicho hallazgo del crimen organizado.

Incluso, apenas el 11 de marzo en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que “no es creíble que autoridades ignoraran crematorios clandestinos”, lo que refuerza la hipótesis de que no existirá tolerancia ante estas presuntas negligencias y falta de seguimiento a este caso que involucra al crimen organizado.

“Antes de determinar si la FGR puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades las autoridades locales de ese municipio y por el estado”, cuestionó el funcionario, no obstante, el gobierno federal anterior sí conocía del caso, y a él no lo cuestionó.