The Hives reacciona a meme donde se los comparan con Los Tigres del Norte

El grupo sueco The Hives mostró su apoyo hacia la banda mexicana Los Tigres del Norte, luego de que ambas agrupaciones fueran objeto de burlas a través de memes que comparaban sus similitudes estéticas. Todo comenzó cuando un usuario en X compartió una foto que se volvió viral, mostrando al grupo de rock con la imagen del quinteto mexicano.

Lejos de tomarlo a mal, la agrupación de rock decidió seguir el humor de los latinos y promocionaron un concierto que los músicos mexicanos darían en Londres, utilizando la misma imagen que se había viralizado. Lo sorprendente fue que los suecos utilizaron un lenguaje muy coloquial mexicano, lo que dejó perplejos a muchos de sus seguidores.

Como era de esperarse, los usuarios, especialmente los mexicanos, elogiaron el gesto de los suecos al promocionar a un grupo mexicano y les pidieron que hicieran una colaboración o incluso fueran los teloneros unos de otros.

“Que The Hives diga raza, es otro nivel. Ya armen el tour con los Tigres”, “Uff, que The Hives cierre su concierto con un cover de Los Tigres del Norte y al día siguiente Los Tigres cierren con un cover a The Hives”, “The Hives y Los Tigres del Norte en el mismo lugar con un día de diferencia? Sí, claro, no nos engañan, sabemos que son los mismos”,

“The Hives dándole publicidad a Los Tigres del Norte… Qué chido”, “¡Hagan un cover de ‘La Manzanita’!”, “Los Hives bien chidos, los Hives sí saben del buen talento mexicano calidad de exportación”, “¡Ármense una gira con Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana!”, “¡Que Los Tigres del Norte sean los teloneros! ¡Por favor!”, comentaron algunos.