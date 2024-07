¿Quién es Thomas Matthew Crooks, el joven que quiso asesinar a Donald Trump?

Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue identificado como el presunto autor de los disparos en el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, ocurrido este sábado 13 de julio y que ha generado expectación en la comunidad internacional.

El informe del presunto autor del intento de asesinato contra el candidato presidencial y expresidente fue revelado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Thomas Matthew Crooks se graduó en 2022 de la escuela secundaria Bethel Park High School, según la cadena de noticias CBS. Trabajaba en la cocina del hogar de ancianos “Bethel Park Skilled Nursing and Rehab”. Las autoridades están investigando las posibles motivaciones detrás del ataque, ya que Crooks disparó a Trump desde el tejado de un edificio cercano al evento del expresidente.

The rabbit hole goes deeper..

The Shooter, Thomas Matthew Crooks, was featured in a 2023 BlackRock Ad

• The BlackRock ad was filmed at Bethel Park High School, which Crooks attended.

• Crooks can be seen at the 19 second mark.

🔴 MY THOUGHTS:

This to me stinks of… pic.twitter.com/ag76CTuhhq

