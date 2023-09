Tim Ballard, quien inspiró “Sound of Freedom” acusado de acoso sexual

Tim Ballard, el hombre que inspiró la película de Eduardo Verástegui, “Sound of Freedom” está en la mira, y es que fue acusado de acoso sexual por varias mujeres, no obstante, él asegura que son falsas y que tiene tintes políticos.

De acuerdo con los reportes, Tim Ballard fue acusado por acoso sexual a 7 mujeres que trabajaban con él en su organización OUR (Operation Underground Railroad).

Supuestamente, Tim engaño y manipuló a diferentes mujeres durante los últimos años, con el propósito de coaccionarlas a participar de actos sexuales con él. Todo bajo la premisa de hacer lo que ‘fuese necesario’ para salvar a un niño.

El exagente de la CIA, quien estuvo en la mira tras hablarse de su vida en el filme, en un video aseguró ser inocente de las acusaciones de acoso sexual.

Ballard comparó su situación con la que vivió el expresidente Abraham Lincoln, pero tal como él aseguró que no detendrá su labor.

“No me detendré, no me rendiré. Sin importar la presión que ejerza sobre mí. No importa el dolor para mí o para mi familia, debido a las mentiras, no lo haré”.