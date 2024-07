¡A ligar! Tinder lanza función de IA para la selección de tus mejores fotos

Tinder ha revolucionado una vez más el mundo de las citas en línea con el lanzamiento de su nueva función Photo Selector, impulsada por tecnología de Inteligencia Artificial (IA), cuyo propósito es crear una selección de fotos para el perfil desde la biblioteca de tu celular.

Esta herramienta ayudará a los usuarios a escoger las mejores fotografías para su perfil, haciendo una selección recomendada directamente desde la galería del dispositivo. Con esta innovación, la plataforma de citas busca fomentar que los usuarios muestren su personalidad más auténtica a través de sus fotos.

La nueva función Photo Selector se presenta como un “compañero digital” que examina el carrete de fotos de los usuarios y selecciona una diversidad de imágenes que mejor representen su personalidad.

Esta herramienta está diseñada para reducir el tiempo que los usuarios dedican a elegir sus fotos de perfil, una tarea que puede llevar hasta 33 minutos en la franja de edad de 18 a 24 años. Aunque la IA sugiere las fotos, la decisión final sobre cuáles publicar sigue siendo de los usuarios, permitiéndoles enfocarse en conectar con otras personas en lugar de perder tiempo en la selección de imágenes.

Tinder announced a new AI tool called Photo Selector to help users choose their profile pictures. pic.twitter.com/4RP4H1CNjW

— TekNyt (@TekNyt_dk) July 17, 2024