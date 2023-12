Tiroteo causa caos en Las Vegas; hay un sospechoso detenido

Este domingo 31 de diciembre, la Policía Metropolitana de Las Vegas reportó un tiroteo en Las Vegas, Nevada, así como la detención del posible responsable.

La dependencia de seguridad a través de sus redes informó sobre el reporte de un tiroteo en las inmediaciones del MGM hotel en Las Vegas, motivo por el cual cerraron avenida Harmon, entre el Blvd Las Vegas y Koval Lane.

De acuerdo con información preliminar compartido por las autoridades locales, una persona abrió fuego en las Torres MGM Signature, donde cientos de personas esperan festejar la llegada del 2024.

Horas más tarde, la dependencia de seguridad reveló la detención de Jon Letzkus de 45 años, por su posible participación en el hecho. No se reportó personas fallecidas o heridas.

#BREAKING

LVMPD investigators have identified Jon Letzkus, 45, as a person of interest in this morning’s shooting in the 100 block of E. Harmon in Las Vegas. His whereabouts are currently unknown.

We are asking anyone who sees him to call 911 immediately. https://t.co/jryLiWSN0g pic.twitter.com/jOXn4gAO9S

— LVMPD (@LVMPD) December 31, 2023