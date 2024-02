Toboganes millonarios en El Coromuel, años en desuso y acabaron en desfalco

En 2009 el entonces gobernador del Estado de BCS, Narciso Agúndez Montaño, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidió la inauguración de la remodelación del balneario El Coromuel en La Paz, la cual abarcó un área de 22 mil 218 metros cuadrados con un costó mayor de 70 mdp, de estos 10.5 mdp fueron para la instalación de 3 toboganes que fueron subutilizados en sus años de vida.

En 14 años los toboganes no tuvieron un funcionamiento continúo, en el transcurso de ese tiempo uno fue removido y los que quedaron fueron retirados por la misma administración portuaria entre julio y agosto de 2023, bajo la dirección de Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, hoy integrante del Partido del Trabajo (PT), afín al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al final, retirar los 3 toboganes fue un gasto adicional de alrededor de 816 mil pesos.

Pese a este escenario, aquel año de reapertura el lugar fue renombrado como “Parque Acuático El Coromuel”.

Formaron parte de esta inauguración: Benjamín Díaz, director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo (SECTUR); Brian Westall González, entonces director de API; Luis Armando Díaz, quien en ese momento era secretario General del Gobierno, siendo hoy diputado del Congreso del Estado de BCS y el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz.

Como parte del proyecto de remodelación de El Coromuel, la API diseñó cuatro áreas generales: zona de familias, para niños, el foro o teatro al aire libre y una zona para jóvenes. En este marco le dio forma a un estacionamiento, construyó espacios para oficina, locales comerciales, zonas para restaurantes, un muelle, colocó palapas, entre otras obras que incluyeron la implementación de los toboganes así como otros establecimientos no concretados, como un restaurante.

La adquisición y colocación de los deslizaderos fue contemplado en el contrato APIBCS-A-011-08 denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGANES Y EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL PARQUE ACUÁTICO EN EL COROMUEL, EN LA PAZ, B.C.S.”; documento que ya no se encuentra entre los archivos de la administración portuaria, según respondió a una solicitud de transparencia.

En entrevista Brian Westall, entonces director de API, informó que los toboganes operaron sin ningún problema, expuso que hasta el final de su administración en 2011, la operación de los equipos funcionaban hasta por cuatro días de la semana; había personal al inicio y la parte final de los toboganes para recibir a quienes se deslizaban.

Asimismo destacó que fue de suma importancia el aprovechamiento de la playa como área pública, rediseñada para favorecer actividades sociales y recreativas, esencialmente para el uso de los paceños, pero favoreciendo la proyección turística. Además de los sanitarios, enfatizó el trazado de áreas inclusivas.

Por otro lado, dijo desconocer por qué los toboganes no se habían mantenido en operación los años siguientes, cuando sus predecesores en el cargo al frente de la API argumentaron que la falta de orden jurídico y el alto costo del consumo eléctrico hacían difícil el funcionamiento.

“Desconozco las razones por las cuales dejaron de operarlos, yo los operé sin problemas… trabajamos de jueves a domingo. No recuerdo problema en el orden jurídico, lo que requería mayor mantenimiento eran las bombas de agua”, argumentó.

Westall resaltó que el suelo del balneario fue hecho con una mezcla especial para reducir el costo de mantenimiento y que la idea quedó escrita en el uso de materiales, el objetivo era que el lugar generará lo mínimo en gastos para mantenerlo en pie.

Agregó que el proyecto Parque Acuático El Coromuel ganó el primer lugar a nivel nacional en el Premio Obras CEMEX, que reconoce las mejores prácticas arquitectónicas y constructivas que utilizan el concreto de forma innovadora, con enfoque sustentable y de bienestar social.

Pese a este contexto, en 2014 Jesús Robles González, director en turno -quien posteriormente pasaría a ocupar el puesto de director de Movilidad y Transporte del Estado de BCS-, declaró que la subutilización del inmueble, que incluía los toboganes, era una situación heredada del periodo de gobierno de Narciso Agúndez, ya que el sitio no había quedado legalizado ante la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y por lo tanto era un sitio sin registro como propiedad del gobierno estatal.

El director expresó que poner orden jurídico a El Coromuel podría ser el mayor avance de su administración respecto a este espacio.

Ese mismo año el director de turismo de La Paz, Pedró Aguilar Barzúa, informó que dos toboganes serían reactivados por una empresa privada con una inversión menor a 80 mil pesos, recurso que fue destinado para poner en funcionamiento “las bombas de caballaje” y comentó que se hacía inevitable el pago de una cuota de recuperación de 30 pesos para el uso de los toboganes.

Entre julio y agosto de 2023 las autoridades portuarias anunciaron una nueva remodelación para la playa El Coromuel. El actual titular de la API, Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, anunció que iban a remover la estructura porque representaba un riesgo para los visitantes.

En un video compartido por la periodista local Zarahí Hamburgo el 25 de julio, el funcionario anunció que el objetivo era realizar nuevas remodelaciones al lugar con el diseño de más áreas de esparcimiento para personas con discapacidad, siendo estas un distintivo del balneario, además buscarían reforzar la identidad social del lugar, como punto de encuentro y de recreo para la población local y para los turistas de La Paz. Al menos así se planteó entonces.

De acuerdo con un documento oficial emitido por medio de la PNT, las piezas retiradas de El Coromuel fueron donadas al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la IV Zona, ubicado en la capital.

Según explicó en entrevista el comandante Víctor Murillo a cargo del lugar, los toboganes fueron donados a su solicitud y la API se comprometió a apoyar con el acomodo de los mismos en lo que se esperaba fuera una pista de obstáculos para los jóvenes elementos del Pentathlón.

En las instalaciones del instituto militarizado se observa el resto de los toboganes distribuidos en desorden en distintos puntos del campo, donde fueron colocados a la espera de ser aprovechados.

Al respecto Ulises Casimiro Murillo Estrada, primer Oficial, director de los cursos militarizados del Pentathlón compartió, en un recorrido por el lugar, que los cursos que se imparten han sido elaborados por profesionales en educación física y buscan el desarrollo intelectual y motriz de los menores. Reiteró que el uso de los restos de los toboganes como parte de una pista de obstáculos, sería para el logro de dichos objetivos.

Hasta hoy, los restos de los toboganes lucen desmantelados y cada día son consumidos por el paso del tiempo y el óxido, que avanza centímetro a centímetro.

Sobre el tema, la directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, Lucía Frausto resaltó que el proyecto ejecutado en El Coromuel concebía el espacio como parte de un corredor de actividades deportivas y sociales, es decir, sería una extensión del malecón de la ciudad de La Paz. Un lugar que nunca había sido aprovechado al 100% y con áreas subutilizadas.

Respecto a los toboganes mencionó que representaron un gasto en vano, ya que tampoco se mantuvieron en funcionamiento como la ciudadanía lo esperaba.

“Ahora sí que no es una opinión ni un punto de vista, son datos, efectivamente no se utilizaron nunca. Esos toboganes se sabía que no se iban a poder usar. Fue completamente inútil”, dijo.