Más de 150 toneladas de residuos han sido retirados de playas de Cabo San Lucas

Durante tres domingos consecutivos, la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos del Médano, junto con prestadores de servicios turísticos y la sociedad civil organizada, ha estado realizando campañas de limpieza en los cauces de arroyos que desembocan directamente en la bahía de Cabo San Lucas.

Raúl Olivares, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos del Médano, detalló que hasta el momento se han recolectado aproximadamente entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos. Ante esto, los prestadores de servicios turísticos hacen un fuerte llamado a la ciudadanía para que evite estas prácticas que solo afectan la imagen del destino.

“Hemos trabajado en conjunto con varias asociaciones, personas que se nos han estado uniendo; todo esfuerzo cuenta. En estas tres limpiezas que hemos realizado ahorita creo que si hemos logrado recolectar entre 150 – 180 toneladas de basura. Le pedimos a la ciudadanía que por favor evite tirar la basura en los arroyos, que busquen otra alternativa, porque aparte de contaminar los arroyos, ya que cuando llegan las lluvias todo eso van al mar y hay más contaminación. Por eso la Asociación a la que pertenezco, los amigos que se nos unen, tratamos de evitar eso, de que no llegue contaminación al mar”.

Olivares resaltó que en las zonas donde se llevan a cabo estas campañas de limpieza no solo se recolecta basura doméstica; cartón, aluminio y llantas son los residuos que más desechan los habitantes de las inmediaciones de los arroyos.

“No nada más es la basura como cartón y papel; es plástico, aluminio, llantas que le pedimos por favor a las personas que viven en las invasiones no utilicen llantas para cercar sus terrenos, porque cuando viene la lluvia, esas llantas con las que delimitan el terreno que ocupan van a llegar al mar. La campaña de limpieza las tenemos programada cada domingo a las 6:30 de la mañana, los que quieran unirse con gusto le compartimos la ubicación. Lo vamos a seguir haciendo hasta que no pegue la primera tormenta fuerte”.

La Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos del Médano invitó a la ciudadanía a participar en las campañas de limpieza que se llevarán a cabo todos los domingos a partir de las 6:30 a.m. En caso de no poder asistir, también pueden colaborar donando insumos para apoyar el trabajo durante la campaña. Las personas interesadas en participar pueden comunicarse al teléfono (624) 141-6468.

