¡Toma fuerza! Tormenta tropical “Alberto” se forma en el Golfo de México; alerta varios estados

Poco después de las 9:00 horas de este miércoles 19 de junio, el ciclón tropical Uno tomó fuerza y se formó la tormenta tropical “Alberto” en el Golfo de México, que es la primera de la temporada 2024.

Este fuerte ciclón ya puso en alerta a varios estados de México, donde se prevé se registren fuertes lluvias, además de vientos y hasta tolvaneras.

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que “Alberto” se localiza a 250 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 440 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas.

Asimismo, alertaron que presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 kilómetros por horas.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó que se trata de una tormenta muy grande, que provocará lluvias intensas, inundaciones y ráfagas de viento que se extenderán en gran parte de las costas de Texas y el noreste de México.

Según el pronóstico del momento, se espera que el fenómeno meteorológico toque tierra la tarde del jueves 20 de junio, ya como depresión tropical.

10AM CDT June 19: #Alberto forms in the western Gulf of Mexico. Tropical storm conditions are expected today within the warning area. Alberto is a very large system with rainfall, coastal flooding, and wind impacts extending far from the center. For more visit… pic.twitter.com/GuFJfQVx6d

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2024