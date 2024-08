Tormenta tropical Debby pone en alerta a Florida; generará lluvias “históricas”

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Debby se está fortaleciendo rápidamente en un Golfo de México y amenaza con convertirse en huracán y generar lluvias “potencialmente históricas” en el sureste de Estados Unidos.

Las autoridades de la zona del Golfo de Florida han ordenado este domingo la evacuación parcial de la región ante el avance del fenómeno.

Según NHC, la tormenta luego se debilitará lentamente, pero seguirá provocando lluvias intensas en Florida, el sureste de Georgia y Carolina del Sur durante los próximos cinco días.

#Debby will drop A LOT of rain over the next few days.

Potentially historic, heavy rainfall is forecast across southeast Georgia and South Carolina through Friday morning. This may mean areas of catastrophic flooding.

Prepare now for this possibility and follow your local NWS… pic.twitter.com/NIMsHo3Exa

— National Weather Service (@NWS) August 4, 2024