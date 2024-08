Tormenta tropical “Ernesto” avanza hacia Puerto Rico con fuertes lluvias

Este martes, la tormenta tropical Ernesto avanza por el Caribe, acercándose a Puerto Rico, donde se espera que provoque fuertes lluvias.

Actualmente, el fenómeno se encuentra a 405 kilómetros al sureste de San Juan, la capital puertorriqueña, y se desplaza hacia el oeste con vientos sostenidos de hasta 85 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con las previsiones del NHC, Ernesto pasará cerca o sobre las Islas Vírgenes durante la tarde y continuará su trayecto al noreste y norte de Puerto Rico durante la noche y el miércoles.

Tropical Storm #Ernesto strengthens as it passes just south of St. Kitts and Nevis at 11am AST Tuesday. Hurricane Watches have been issued for the U.S. and British Virgin Islands. The biggest threat is flooding & mudslides from heavy rain. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/XdfHfeac2t

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 13, 2024